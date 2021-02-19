Инвестиции в период пандемии

Между тем на втором месте оставалась нехватка высококвалифицированных работников, которую в качестве основного ограничивающего фактора назвали немногим менее 40% опрошенных компаний.

Опрос ЕИБ показал, что в Литве одним из важнейших ограничивающих факторов является внешнее финансирование. Доля компаний, которые утверждают, что ограничены по причине нехватки внешнего финансирования, составляет 14%. Между тем в масштабе ЕС ограничения по финансированию ощущают лишь 7% компаний.

Представители ЕИБ обратили внимание на то, что литовским компаниям следует подтянуться в сфере инвестиций в «зеленые» технологии, чтобы добиться климатически нейтральных целей ЕС. Опрос также показал, что в ближайшие годы в энергоэффективность в Литве планируют инвестировать около 55% компаний, тогда как в ЕС – 67%.

Один из успешных примеров иностранных инвестиций — американская IT-компания Softeq Development, которая планирует открыть в Вильнюсе универсальный центр программирования, в который в течение трех лет примет на работу 150 специалистов.

Подразделение компании в столице станет центром развития для клиентов из стран ЕС. В центре будут принимать заказы — от создания технического оборудования и микропрограмм до создания и обслуживания прикладных программ, сообщило агентство по иностранным инвестициям «Инвестируй в Литве!» (Investuok Lietuvoje).

Среди клиентов Softeq такие компании как Microsoft, Verizon, Epson, Lenovo, AMD, Intel, Hella и Samsung, а также новаторские, создающие новые решения в сфере IT стартапы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ