Инвестиции в период пандемии

При наличии вялого роста по причине карантинных ограничений в первом полугодии экономика Литвы в течение всего 2021 года должна вырасти на 2,2%, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Об этом информирует BNS.
Осенью прошлого года ЕК прогнозировала на 2021 год Литве рост ВВП в 3%. По мнению ЕК, в 2022 году рост должен составить 3,1% (осенью прошлого года – 2,6%)
Кроме того, пандемия значительно повлияла на решения инвестировать как в Литве, так и в Европе. Однако кроме неопределенности, вызванной пандемией, в Литве исключительным ограничивающим фактором стало недостаточное внешнее финансирование. Об этом свидетельствует опрос Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), результаты которого были представлены на конференции, организованной Банком Литвы (БЛ).
По данным опроса, около 42% литовских компаний в прошлом году собирались инвестировать меньше, чем планировали до пандемии. Более 40% компаний в качестве большого барьера для планов инвестиций назвали неопределенность, вызванную пандемией.
Между тем на втором месте оставалась нехватка высококвалифицированных работников, которую в качестве основного ограничивающего фактора назвали немногим менее 40% опрошенных компаний.
Опрос ЕИБ показал, что в Литве одним из важнейших ограничивающих факторов является внешнее финансирование. Доля компаний, которые утверждают, что ограничены по причине нехватки внешнего финансирования, составляет 14%. Между тем в масштабе ЕС ограничения по финансированию ощущают лишь 7% компаний.
Представители ЕИБ обратили внимание на то, что литовским компаниям следует подтянуться в сфере инвестиций в «зеленые» технологии, чтобы добиться климатически нейтральных целей ЕС. Опрос также показал, что в ближайшие годы в энергоэффективность в Литве планируют инвестировать около 55% компаний, тогда как в ЕС – 67%.
Один из успешных примеров иностранных инвестиций — американская IT-компания Softeq Development, которая планирует открыть в Вильнюсе универсальный центр программирования, в который в течение трех лет примет на работу 150 специалистов.
Подразделение компании в столице станет центром развития для клиентов из стран ЕС. В центре будут принимать заказы — от создания технического оборудования и микропрограмм до создания и обслуживания прикладных программ, сообщило агентство по иностранным инвестициям «Инвестируй в Литве!» (Investuok Lietuvoje).
Среди клиентов Softeq такие компании как Microsoft, Verizon, Epson, Lenovo, AMD, Intel, Hella и Samsung, а также новаторские, создающие новые решения в сфере IT стартапы.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ