Инвестиционный климат в Литве

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После официального открытия в Акмянской свободной экономической зоне (СЭЗ) завода одной из крупнейшей в странах Балтии группы по производству древесины и мебели Vakaru medienos grupes (VMG) премьер Литвы Саулюс Сквярнялис отметил, что наличие такого проекта в Литве свидетельствует о хорошем инвестиционном климате в стране, сообщает BNS.

«Это свидетельствует о прекрасном инвестиционном климате не только для зарубежных инвестиций, которые мы всегда привлекаем, но и для инвестиций литовского капитала», — сказал премьер журналистам на открытии завода. VMG инвестировала в завод древесно-стружечных плит (ДСП) 146 млн евро, на нем создано 140 новых рабочих мест, преимущественно для операторов автоматизированных станков.

Годовые мощности завода составляют 600 тыс. кубометров ДСП, впоследствии они будут расти. По словам единственного акционера группы VMG Сигитаса Паулаускаса, это позволит полностью обеспечить спрос на древесно-стружечные плиты в Литве.

«Продукция, изготовленная на Акмянском заводе, даст значительный импульс не только отраслям деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Прочные и долговечные изделия откроют новые возможности для сфер строительства, отделки, инфраструктуры, конструкционной древесины и пр. Созданная проектом стоимость, несомненно, будет отражена в экономических показателях всей страны», — считает С. Паулаускас.

Рядом с первым заводом уже строится и второй — завод корпусной мебели, в который намечается вложить около 60 млн евро. Планируется, что он заработает через год.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ