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Инвестирующему бизнесу Беларуси – льготы минимум 1,5 млн евро

Фото pixabay.com

Литовское министерство экономики и инноваций предлагает льготы инвестирующим в Литве белорусским  компаниям, на 1,5 млн евро.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте на встрече с лидером белорусского гражданского общества Светланой Тихановской обсудила, какие меры она намерена предпринять для облегчения условий для продолжения деятельности преследуемых политическим режимом белорусских компаний в Литве.

В ходе встречи министр также подчеркнула, что поддерживает и будет поддерживать санкции Евросоюза против режима Лукашенко.

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В поправках к законам об инвестициях и занятости, выдвинутых министерством, говорится, что облегченным регулированием смогут воспользоваться белорусские компании, заключившие инвестиционные договора с литовским правительством. 

Компании должны взять на себя обязательство инвестировать в стране минимум 1,448 млн евро, создать не менее 20 рабочих мест и платить хотя бы 1,5 средней заработной платы в конкретном самоуправлении.

В поправках к закону об инвестициях говорится, что компании, отвечающие этим критериям, смогут проще переводить работников из Беларуси в Литву.  

Если эти изменения будут приняты, то по вопросу получения временного вида на жительство в Литве смогут обращаться все белорусы, которые прибывают работать в инвестирующие здесь белорусские компании, они смогут прибывать с членами семьи. 

Служба занятости не будет оценивать квалификацию и опыт работы таких работников – это будет оставляться на усмотрение самого инвестора. Также не будет оцениваться, соответствуют ли члены семьи потребностям рынка труда – у них будет право работать в Литве и получать вид на жительство на такой же срок. 

Министерство экономики надеется, что поправки будут рассмотрены на весенней сессии парламента. 

С августа прошлого года, когда в Беларуси начались массовые протесты против Александра Лукашенко, а режим начал массовые репрессии против протестующих, в Литву переселились несколько белорусских компаний.  

Среди них – основанный белорусами в США гигант информтехнологий Epam Systems, компания Wargaming, создавшая популярную игру World of Tanks, а также  Flo Health, Coherent Solutions, Godel Technologies.

По данным агентства поощрения иностранных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje, в данный момент более 60 белорусских компаний переносят свой бизнес в Литву или рассматривают такую возможность. 

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