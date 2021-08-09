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Ирак анонсировал эвакуацию своих граждан из Беларуси

Photo by Nabil Molinari Photography on Foter.com

Правительство Ирака решило эвакуировать своих граждан из Беларуси. Об этом заявил посол Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасани в Twitter в воскресенье, 8 августа.

Уже 10 августа авиакомпания Иракские авиалинии организует эвакуационный рейс, в частности, для тех, кто пытался нелегально попасть на территорию Евросоюза.

Напомним, что Литва выплатит €300 согласившимся вернуться на родину мигрантам. Мотивационные выплаты будут выплачиваться только один раз. Уехать из Литвы выразили желание уже 300 иракцев.

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Также сообщалось, что ЕС проведет экстренные переговоры из-за мигрантов на границе с Беларусью. Европейские министры рассмотрят варианты по улучшению контроля границ ЕС и также меры солидарности с Литвой.

korrespondent.net

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