Ирак анонсировал эвакуацию своих граждан из Беларуси

Правительство Ирака решило эвакуировать своих граждан из Беларуси. Об этом заявил посол Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасани в Twitter в воскресенье, 8 августа.

Уже 10 августа авиакомпания Иракские авиалинии организует эвакуационный рейс, в частности, для тех, кто пытался нелегально попасть на территорию Евросоюза.

Напомним, что Литва выплатит €300 согласившимся вернуться на родину мигрантам. Мотивационные выплаты будут выплачиваться только один раз. Уехать из Литвы выразили желание уже 300 иракцев.