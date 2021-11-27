Ирак вывезет из Беларуси около двух тысяч человек

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Власти Ирака собираются в субботу, 27 ноября, вывезти из Беларуси на специальном рейсе еще 430 своих граждан. Всего из Беларуси выедет 1 894 иракца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирака Ахмеда ас-Саххафи.

«Благодаря усилиям МИД авиакомпания Иракские авиалинии перевезла в ходе первого рейса 431 пассажира, в ходе второго рейса — 176, в ходе третьего — 435», — сказал он.

По его словам, четвертый рейс будет в пятницу, 26 ноября. На нем на родину вернется 431 гражданин. Еще 430 человек выедут из Беларуси 27 ноября.

Напомним, из Беларуси Ирак эвакуировал более 600 своих соотечественников. Большинство эвакуированных — женщины, дети и пожилые люди.