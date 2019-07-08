Иран анонсировал очередное нарушение ядерной сделки

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Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки. Об этом сказал замглавы иранского МИД Аббас Арагчи.

«Европейцы не смогли выполнить свою часть обязательств. Они пытаются найти решение этой проблемы, и контакты по этому вопросу продолжатся. Если они не принесут успеха, то через 60 дней мы перейдем к третьему этапу», – сказал он на пресс-конференции.

Арагчи отметил, что на данный момент европейский механизм INSTEX не позволяет Европе выполнять экономическую часть своих обязательств. Однако сам факт существования этого платежного механизма, призванного позволить компаниям действовать в обход санкций США, дипломат назвал «политически значимым фактором».

Также Арагчи отказался сообщить, в чем именно будут заключаться третий этап отказа Ирана от обязательств по СВПД.

Накануне стало известно, что Иран возобновляет высокий уровень обогащения урана – на 5%.

Вскоре после этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и президент Ирана Хасан Роухани договорились искать условия для возобновления диалога по иранскому ядерному вопросу.