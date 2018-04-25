Иран объявил о третьем этапе сокращения ядерных обязательств

Фото pixabay.com

🔊 Воспроизвести

Иран с пятницы, 6 сентября, возобновит научно-исследовательскую деятельность по разработке центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил президент Хасан Рухани, передает Reuters.

По его словам, Тегеран начинает третий этап сокращения своих ядерных обязательств. «Мы станем свидетелями исследований и разработок различных видов центрифуг, а также всего, что необходимо для ускоренного обогащения урана», – сказал Рухани.

Иранский лидер заверил, что вся деятельность будет носить мирный характер и проводиться под контролем МАГАТЭ.

Ранее 4 сентября президент США Дональд Трамп отверг условия Ирана по возобновлению переговоров по ядерной сделке. Он заявил, что Вашингтон не нуждается в посредниках и будет вести переговоры только напрямую с Тегераном. Он также пообещал сохранить антииранские санкции.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестеркой посредников – Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Последние новости