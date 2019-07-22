Иран отреагировал на решение США по отправке войск

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Решение США отправить американских военных в Саудовскую Аравию является «символическим и бесполезным шагом». Об этом сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщило накануне Анадолу.

«Безопасность в нашем регионе нельзя обеспечить извне. Страны региона должны сами обеспечивать свою безопасность посредством сотрудничества и региональной интеграции», – сказал Зариф.

Глава иранского МИДа также обвинил США в поставках оружия террористам в регионе, в том числе в Сирии.

Накануне стало известно, что Пентагон официально одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. По данным Reuters, речь идет об отправке 500 военнослужащих.

Также США разрабатывают международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке.