Иран пригрозил европейским военным на Ближнем Востоке

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Европейские военнослужащие могут оказаться под угрозой, если Великобритания, Германия и Франция запустят механизм урегулирования спора в ядерном соглашении (JCPOA). Об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани, сообщает EUobserver в четверг, 16 января.

«Сегодня американский солдат в опасности, завтра европейский солдат может быть в опасности», – сказал Рухани.

После того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани, Иран заявил, что больше не привязан к соглашению.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии запустили механизм урегулирования споров в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Этот шаг может привести к введению новых санкций в отношении Тегерана со стороны ООН.