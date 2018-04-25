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Сегодня в мире

Иран признал, что сбил украинский самолет

Военные Ирана признали, что самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины был сбит ракетой из-за ошибки, пишет Associated Press в субботу, 11 января.

Аналогичные сообщения появились и в иранских информагентсвах. «Генеральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики подтвердил, что украинский самолет был сбит ракетами», — сообщает IranInternational. Отмечается, что ракетный удар по украинскому лайнеру был нанесен непреднамеренно «из-за человеческой ошибки».

Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.

korrespondent.net

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