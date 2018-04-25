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TOP,Сегодня в мире

Иран против США в Персидском заливе

Фото pixabay.com

Ситуация вокруг атаки на саудовские нефтяные объекты, которые дестабилизировали рынки нефти, вновь обострилась. Соединенные Штаты ввели «самые серьезные» санкции против Ирана и решили отправить дополнительный военный контингент на Ближний Восток.

Тегеран, который отрицает свою причастность к нападению в Саудовской Аравии, пригрозил заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив и продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой. Корреспондент.net рассказывает подробности.

США направляют войска в Саудовскую Аравию

Нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии произошло в ночь на 14 сентября. В результате были выведены из строя два важных объекта, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Добыча нефти в королевстве сократилась примерно вдвое, из-за чего цены на нефть резко выросли.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые уже четыре года фактически находятся с Саудовской Аравией в состоянии войны после свержения президента Йемена. Его поддерживал Эр-Рияда, в том числе, сформировав военную коалицию для его возвращения.

Хуситы, которых поддерживает Иран, обещают прекратить любые удары по Саудовской Аравии в случае, если она ответит тем же и прекратит военные действия со своей стороны.

США считают, что за этими атаками и за целой череде других нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе, стоит Иран. О том, как ситуация в Персидском заливе накалялась до этого подробно в материале Иран обогатил уран и грозит уничтожить Израиль.

20 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против Центрального банка Ирана. По его словам, это «самые серьезные» санкции, которые когда-либо вводились против страны.

В Минфине США объяснили, что в соответствии с принятым решением вся собственность и все активы ЦБ Ирана на территории США должны быть заморожены. Всем гражданам США будет запрещено совершать какие-либо операции с участием ЦБ.

Также США пригрозили вторичными санкциями и зарубежным физическим и юридическим лицам, которые будут вести бизнес с ЦБ Ирана.

Американский министр финансов Стивен Мнучин отметил, что банк был последним источником средств Тегерана.

Кроме того, Трамп одобрил отправку военнослужащих на Ближний Восток, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне, заявил министр обороны США Марк Эспер.

Он добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ. 21 сентября СМИ сообщили, что Соединенные Штаты разместили у северо-восточного побережья Саудовской Аравии эсминец, вооруженный ракетами класса земля-воздух.

Ранее американский лидер говорил, что обсудит со своим ближайшим окружением возможный ответ на атаку беспилотников.

«Я мог бы прямо сейчас приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу, и проявив сдержанность», — сказал Трамп.

Власти Саудовской Аравии, в свою очередь, заявили о готовности принять любые необходимые меры в качестве ответа на нападение, совершенное на ее нефтяные объекты.

МИД королевства заявило, что предварительные результаты расследования показали, что при нападении использовалось оружие иранского производства.

korrespondent.net

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