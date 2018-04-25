Иран выдал ордер на арест Трампа

Судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить президента США Дональда Трампа в международный розыск за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник прокурор Тегерана Али Мехр, сообщает ТАСС.

«Были выявлены 36 представителей США, включая Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани», — цитирует его агентство IRNA. Прокурор добавил, что судебные власти «издали распоряжение о привлечении [этих людей] к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол».

По его словам, «упомянутые люди обвиняются в убийстве и террористической деятельности».