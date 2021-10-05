Ирландцам опять хотят предложить денег на внутренний туризм

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Министр туризма Кэтрин Мартин предложила выдать каждому жителю Ирландии ваучер на €100 для путешествий по острову.

Эта идей активно лоббируется на уровне министра финансов и министра государственных расходов. Кэтрин Мартин таким образом рассчитывает поддержать туристическую отрасль пострадавшую во время пандемии.

В прошлом году схожая схема льгот успешно провалилась, после того как все туристические достопримечательности, рестораны и гостиницы были закрыты на второй локдаун. Налогоплательщики смогли востребовать лишь €2 миллиона из €270 миллионов, запланированных правительством на эти цели.

Схема предполагала, что потратив 600 евро на поездку по острову, житель Ирландии может рассчитывать на возврат 125 евро. Пары могут претендовать на возврат 250 евро.

Министр туризма Кэтрин Мартин считает, что схема с ваучерами более жизнеспособна, чем налоговый возврат, сообщает irishmirror.ie