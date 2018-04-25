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Ирландия готова предоставить больше рабочих мест иностранцам

  • Фото pixabay.com

Министр Ирландии отвечающий за бизнес предпринимательство и инновации Хезер Хампфри объявила о либерализации системы рабочих разрешений для иммигрантов из стран, не входящих в ЕС.

С 1 января будут сняты ограничения для найма на работу поваров, медсестер и строителей.

Дополнительная квота предусмотрена для 200 позиций для водителей грузовиков.

С 1 января медработники приравниваются к Critical Skills Employment Permit и смогут приехать в Ирландию вместе со своей семьей, без необходимости ожидания.

Граждане стран, не входящих в состав Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС), обязаны иметь разрешение на работу в Ирландии.
Выдачей таких разрешений занимается «Департамент бизнеса, предприятий и инноваций» (Department of Business, Enterprise and Innovation DBEI), который принимает заявления от работодателей, желающих трудоустроить граждан из-за пределов ЕЭС онлайн на сайте https://epos.djei.ie

russianireland.com

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