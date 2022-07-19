Ирландия готовится к острому дефициту топлива

По словам источника в правительстве , основные работники смогут получать топливо не только для своих служебных автомобилей, но и для других транспортных средств, необходимых для поездки на работу и с работы.

Источники сообщили, что в настоящее время проводятся технические проверки насосов, чтобы определить, можно ли также установить ограничение на продажу топлива от 15 до 20 литров. Предполагается, что порядок на заправках будут обеспечивать Гарда и вооруженные силы.

В список оперативных служб входят: Garda; cилы обороны; пожарные; служба скорой помощи; пенитенциарная служба; гражданская оборона; береговая охрана; Мальтийский орден; Служба скорой помощи Святого Иоанна; Ирландский Красный Крест; Королевский национальный институт спасательных шлюпок и любые другие организации на усмотрение министра окружающей среды Эймона Райана.

Другие, считающиеся основными работниками, включают: работников порта и моряков; работников коммерческой авиации; общественный транспорт; услуги по перевозке грузов; работники здравоохранения; учителя и воспитатели; почтовые услуги; производство продуктов питания; журналистов; финансовые услуги; сельское хозяйство (включая перемещение скота) и ритуальные услуги. Список включает более 40 организаций или профессий.

Любое другое топливо, если оно будет, распределяется между некритическими службами перевозки или поддержки для критически важных служб на втором уровне, некритических заправочных станциях на третьем уровне и другими водителями на четвертом уровне.

Существуют также планы на случай непредвиденных обстоятельств по нормированию газа.

Если Ирландия столкнется с серьезной нехваткой газа, были составлены аналогичные планы нормирования, которые будут разделены между непосредственными потребителями газа и потребителями электроэнергии, поскольку энергетический сектор является основным потребителем газа. Больницы, школы и отопление домов будут иметь приоритет.

Представитель Департамента окружающей среды сказал, что выбор наиболее важных автозаправочных станций был сделан в сотрудничестве с представителями отрасли.

По словам представителя, недавно были смоделированы перебои с поставками различной степени, сообщает Irish Times