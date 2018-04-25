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Ирландия названа одной из лучших стран для воспитания детей

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

Норвегия, Южная Корея, Нидерланды, Франция и Ирландия возглавили рейтинг стран, где лучше всего растить детей, оставленный экспертами ВОЗ, Детского фонда ООН (UNICEF) и медицинского журнала The Lancet. Об этом сообщает “Рамблер”.

Топ-5 стран набрали по 0,95 балла. Далее с 0,94 балла расположились Дания, Япония и Бельгия. Замыкают первую десятку Исландия и Великобритания (0,92 балла).

Во вторую двадцатку вошли Люксембург, Сингапур, Швеция, Германия, Швейцария, Финляндия, Испания, Мальта, Австрия, Австралия. Израиль занял 24-е место, Италия — 26-е, Эстония — 27-е, Польша — 33-е, Беларусь — 35-е, Саудовская Аравия — 36-е. США оказались на 39-й позиции. 43-е место занял Китай, 46-е — Куба, 49-е — ОАЭ, 60-е — Турция, 62-е — Иордания, 63-е — Иран, 73-е — Ливан, 78-е — Палестинская автономия. Россия заняла 79-е место, Украина — 91-е.

Рейтинг составлен на основании таких параметров, как инвестиции в здравоохранение и образование, использование детского труда, доступность здорового питания, выбросы углекислого газа в атмосферу, уровень неравенства и других.

russianireland.com

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