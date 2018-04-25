Ирландия опубликовала «зеленый список» безопасных стран

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Правительство Ирландии озвучило долгожданный «зеленый список» разрешенных для поездок стран. В него вошли 15 европейских стран с похожим или более низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Дебаты по поводу списка стран, по прилету из которых не требуется карантин, длились довольно долго, до последнего не было понятно, имеет ли смысл его формировать при существующей рекомендации ирландского Правительства отказаться от туристических поездок за границу. Публикация списка откладывалась несколько раз, кабинет министров обсуждал вопрос во вторник до поздней ночи, и в итоге «зеленый лист» был официально подтвержден лишь в полночь.

Было объявлено 15 европейских стран, которые считаются безопасными, «с обычными мерами предосторожности для поездок». Это означает, что пассажирам, въезжающим в Ирландию из этих стран, не требуется ограничивать свои перемещения на 14 дней.

В «Зеленый список» вошли следующие страны:

· Мальта

· Финляндия

· Норвегия

· Италия

· Венгрия

· Эстония

· Латвия

· Литва

· Кипр

· Словакия

· Греция

· Гренландия

· Гибралтар

· Монако

· Сан-Марино

Как и ожидалось, в «зеленый список» не вошли самые популярные среди ирландцев направления для отдыха – Испания, Португалия, Франция, Хорватия, Великобритания, США.

Принцип, по которому составлялся «зеленый список» безопасных стран, основывается на подсчете количества новых случаев на единицу населения, в данном случае – на 100 000 человек. По данным на конец прошлой недели, Ирландия была на уровне 4.3. Более низкий рейтинг заболеваемости только в 8 других европейских странах, которые в первую очередь и вошли в «зеленый список» – это Норвегия, Финляндия, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Кипр и Мальта.

Данные будут обновляться каждые 14 дней, как и сам список стран. К примеру, еще 2 недели назад в Ирландии была более позитивная картина, с рейтингом в 2.5, а месяц назад он был более 4.

По прибытии в Ирландию всем пассажирам независимо от страны прилета нужно будет заполнить Passenger Locator Form для отслеживания контактов. Возможно, будет также проводиться тестирование отдельных пассажиров, прилетающих из стран с высоким уровнем зараженности.

Несмотря на публикацию «зеленого списка», Правительство предупреждает проявлять большую осторожность при путешествии, избегать мест скопления людей, учитывая тот факт, что там также могут отдыхать люди из стран, имеющих более высокие показатели заболеваемости.

Публикация «зеленого списка» стран вызывает немало разноречивых откликов как со стороны политиков, так и со стороны туристических организаций, общественности, бизнеса. Путаницу вносит остающаяся в силе рекомендация Правительства Ирландии отказаться от поездок с туристической целью. То есть вроде бы список стран есть, приезжая из которых люди могут не ограничивать свои перемещения на 14 дней, но в то же время остается в силе совет отказаться от всех несущественных поездок.

Генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон уже предупредил, что «зеленый список» отрезает Ирландию от других европейских стран. Это полумера, неэффективное решение, отрезающее Ирландию от других стран Евросоюза, где в большинстве своем соблюден разумный баланс между интересами бизнеса и охраной общественного здоровья.