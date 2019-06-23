Ирландия попала в четверку самых дорогих стран ЕС

Фото из открытых источников

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По данным Евростата, Ирландия среди лидеров Европы по дороговизне продуктов питания.

Ирландская продовольственная корзина на 20% дороже средней цены на продукты в Евросоюзе.

Из стран ЕС, самой дешевой оказалась Румыния, самой дорогой Дания.

По дороговизне еды, Ирландия уступает только Дании, Люксембургу и Австрии, и делит четвертое место с Финляндией.

Евростат отмечает дороговизну ирландских молочных продуктов, ирландцы, так же дороже платят за хлеб, чем в среднем по ЕС.

В более выгодном положении находятся любители ирландской мясной продукции, которая всего на 5% дороже среднего чека по странам Европы.

Однако, руководитель Ассоциации торговцев продуктами, Тара Бакли, считает, что текущие цены на продовольствие ниже тех, что были до кризиса.

Особенно, небольшие магазины жалуются на давление супермаркетов, сообщает Irish Times.