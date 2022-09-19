Ирландия построит супераккумулятор, от которого сможет работать вся страна

В Ирландии начали строительство гигантского аккумулятора Shannonbridge B, который будет поддерживать электроснабжение всей страны в случае перебоев. Подробности обнародовало издание Westmeath Independent.
Высокотехнологический проект стоимостью 130 миллионов евро совместно разработали компании Lumcloon Energy (Ирландия) и Hanwha Energy (Корея). Они впервые в мире объединят огромную батарею высокой емкостью с синхронным конденсатором — это двигатели, которые могут работать на холостом ходу и вырабатывать реактивную мощность при минимальных затратах энергии. Строительство объекта должно начаться в деревне Шеннонбридж конце 2022 года, а его сдача запланирована на конец 2024 года.
Общая мощность аккумулятор должна составить 170 МВтч — этого хватит, чтобы обеспечить всю Ирландию электроэнергией на 3-4 минуты в случае внезапного сбоя. Главным предназначением установки станет поддержка выработки электроэнергии из возобновляемых источников, таких как ветровые и солнечные станции.
Страна постепенно отказывается от ископаемого топлива и переходит на экологически чистую энергию, однако добыча из возобновляемых источников весьма нестабильна, ведь сильно зависит от погодных условий. Новый аккумулятор будет компенсировать перепады и скачки внутри национальной сети, а вместе с тем — поддержит энергетическую независимость страны.freecity.lv