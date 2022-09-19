Ирландия построит супераккумулятор, от которого сможет работать вся страна

Общая мощность аккумулятор должна составить 170 МВтч — этого хватит, чтобы обеспечить всю Ирландию электроэнергией на 3-4 минуты в случае внезапного сбоя. Главным предназначением установки станет поддержка выработки электроэнергии из возобновляемых источников, таких как ветровые и солнечные станции.

Страна постепенно отказывается от ископаемого топлива и переходит на экологически чистую энергию, однако добыча из возобновляемых источников весьма нестабильна, ведь сильно зависит от погодных условий. Новый аккумулятор будет компенсировать перепады и скачки внутри национальной сети, а вместе с тем — поддержит энергетическую независимость страны.