Ирландия ужесточила карантин из-за коронавируса

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В Ирландии ужесточили карантин из-за распространения нового «британского» штамма коронавируса. Решение об ограничениях было принято на экстренном заседании правительства в среду, 30 декабря. Об этом заявил в эфире национального телеканала RTE премьер-министр страны Михол Мартин.

Накануне Рождества власти страны досрочно завершили период «праздничных послаблений», во время которого ирландцы могли ездить по стране, встречаться с родственниками и друзьями.

В Ирландии были закрыты рестораны, салоны красоты, ограничено движение поездов.

С 1 января граждане смогут свободно перемещаться лишь в радиусе пяти километров от дома, появится запрет на прием гостей. Каникулы в школах продлили до 11 января.

Михол Мартин сообщил, что такие ограничения будут действовать как минимум до 31 января. Строгость карантинных ограничений он пояснил быстрым распространением нового штамма коронавируса, зафиксированного ранее в Великобритании.

В Ирландии коронавирусом заразились 90 157 человек, выздоровели 23 364, скончались 2 226 человек.