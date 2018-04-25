Ирландия вводит цензуру в социальных сетях

Представители Ирландии, Австралии, Финляндии, Эстонии, Сингапура, Великобритании и США подписали в Дублине декларацию о развитии международного сотрудничества в сфере регулирования социальных сетей
По словам председателя «Международного Большого Комитета по дезинформации и фальшивым новостям» Хильдегарды Нотон, подписавшие декларацию государства должны «ввести мораторий на политическую рекламу с микро-таргетингом, которая содержит ложную или вводящую в заблуждение информацию» до тех пор, пока в этой сфере не будет установлено соответствующее правовое регулирование.russianireland.com
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