  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Профсоюз учителей через две недели объявит двухчасовую забастовку

Подробнее...
default image
Германия экспортировала рекордное количество оружия

Подробнее...
default image
В вице-спикеры сейма Литвы правящие предлагают К. Барткявичюса

Подробнее...
default image
Венгрию оштрафовали за нецелевое использование денег ЕС

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы одобрил план по смягчению последствий изменения климата

Подробнее...
default image
Avitelos prekyba завершила сделку по приобретению Elektromarkt

Подробнее...
default image
В Европе беспокоятся о возможной новой волне иммиграции

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы одобрил налоги на торговлю и банковские активы

Подробнее...
default image
Почти миллиард человек в мире без доступа к электричеству

Подробнее...
default image
Приняты решения Комиссии по помилованию лиц осужденных за шпионаж

Подробнее...
default image
Ирландия вводит цензуру в социальных сетях

Подробнее...
default image
Старостой фракции социал-демократов в сейме избрана Р. Будбергите

Подробнее...
default image
В CША зафиксированы рекордные морозы

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис за предолимпийский турнир по баскетболу в Литве

Подробнее...
default image
Жалоба Н.Венцкене на арест будет рассмотрена Вильнюсским судом

Подробнее...
default image
Д.Моцкус связывает дело MG Baltic с просьбами к СМИ не критиковать Д. Грибаускайте

Подробнее...
default image
Владелец концерна MG Baltic Д.Моцкус прибыл свидетельствовать по делу о коррупции

Подробнее...
default image
По подозрениям в торговле людьми в Литве и Испании задержано 15 человек

Подробнее...
default image
Э.Масюлис: Д.Грибаускайте обращалась к MG Baltic за поддержкой в ​​СМИ

Подробнее...
default image
Обострение в секторе Газа: из-за ударов Израиля погибли 16 палестинцев

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Ирландия вводит цензуру в социальных сетях

Фото из открытых источников

Представители Ирландии, Австралии, Финляндии, Эстонии, Сингапура, Великобритании и США подписали в Дублине декларацию о развитии международного сотрудничества в сфере регулирования социальных сетей

По словам председателя «Международного Большого Комитета по дезинформации и фальшивым новостям» Хильдегарды Нотон, подписавшие декларацию государства должны «ввести мораторий на политическую рекламу с микро-таргетингом, которая содержит ложную или вводящую в заблуждение информацию» до тех пор, пока в этой сфере не будет установлено соответствующее правовое регулирование.

russianireland.com

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600