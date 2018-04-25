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Ирландская Гарда будет охранять елки в лесу с вертолетов

Фото pixabay.com

Ирландская полиция будет охранять фермы по выращиваю елок и сосен с воздуха. Таким образом стражи порядка намерены бороться с незаконной вырубкой деревьев.

Это первый раз, когда полиция будет использовать вертолеты для охраны елок. С воздуха будет проще наблюдать за удаленными участками ферм. Полиция надеется, что новые меры помогут сократить число незаконно срубленных деревьев.

Также Гарда установит специальные пропускные пункты для проверки документов всех водителей, везущих елки или сосны. Они помогают фермерам бороться с незаконной вырубкой на протяжении уже семи лет.

Гарда продолжит патрулировать фермы до конца декабря.

russianireland.com

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