Ирландские фермеры завезут 1500 сезонных рабочих из Болгарии и Румынии

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Сельскохозяйственных рабочих из Восточной Европы будут доставлять чартерными рейсами, утверждает Irish Independent

Ирландская ассоциация фермеров (IFA) обратилась к правительству с просьбой разрешить въезд в страну сборщиков сельхоз продукции.

Недавно Германия пригласила на работу 80000 сезонных работников из Восточной Европы. Сборщики клубники и малины требуются ирландским фермерам уже в мае.

Как заявляют в IFA приезжие работники уже не первый год работают на фермах и их квалификация по сбору ягод гораздо выше чем у ирландцев.

Конечно, мы обещаем, что работники будут соблюдать необходимые санитарные нормы в период пандемии заявил президент ассоциации Тим Киллеан.