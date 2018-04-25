Ирландские ВУЗы уходят на удаленку

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Колледжам и университетам Ирландии рекомендовано на две недели уйти на удаленное обучение.

Министр высшего образования Саймон Харрис, считает, что студенты, во избежание распространения коронавируса должны следующие две недели посещать лекции и семинары только онлайн.

Дублин и Донегал переведены на «Третий уровень» коронавирусной опасности. Рост заражения отмечается в Корке, Голвее, Ватерфорде и Лимерике.

Ирландская ассоциация университетов посчитала данную меру своевремменной, пишет The Journal.ie

Правительство Ирландии разработало среднесрочный, пятиуровневый план противодействия распространения коронавируса нового типа.

По мнению руководителей страны, в ближайшие 6-9 месяцев, поголовной вакцинации жителей Ирландии не ожидается, в связи с этим, населению необходима система ограничений для противодействия COVID19.