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Ирландский локдаун: эскалация

Фото pixabay.com

С полуночи пятницы 27 марта и до 12 апреля ирландцам запрещено покидать свои дома.

В течение 14 дней, жители страны могут покидать свои жилища только для поездки на и с работы, покупки продуктов, еды и необходимых вещей, посещения врача и спортивных занятий (индивидуально или с детьми).

Максимально разрешенное удаление от дома 2 километра. Любые семейные или дружеские встречи запрещены.

Вводится обязательное ношение средств защиты для групп риска коронавируса (пожилых людей).

Такие меры были введены правительством страны после того как число зараженных COVID19 увеличилось на 302 человека, всего в стране болеют 2121.

russianireland.com

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