Ирландский локдаун продлен до 18 мая, страна будет открываться до августа

Меры самоизоляции продлены еще на 2 недели – заявил Лео Варадкар, с 5 мая зона удаления увеличивается до 5 км, пожилые смогут выходить на улицу

Все основные ограничения остаются в силе с полуночи пятницы 27 марта ирландцам запрещено покидать свои дома.

Исключение сделано для поездки на и с работы для лиц, выполняющих жизненноважные работы, покупки продуктов, еды и необходимых вещей, посещения врача и спортивных занятий (индивидуально или с детьми).

Со вторника – 5 мая, максимальный радиус удаления от дома увеличен до 5 км, с соблюдением санитарных норм

Пожилые люди смогут покидать дома для занятий на улице.

Вскоре будет представлен пятиступенчатый план выхода страны из карантина, рассчитанный до августа 2020 года.