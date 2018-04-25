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Naujienos

Iš Santaros klinikų pabėgo dėl koronaviruso tirti atvežta nepilnametė

Фото BFL/Paulius Peleckis

Iš Santaros klinikų Vaikų ligoninės trečiadienio vakarą pabėgo dėl koronaviruso tirti atvežta nepilnametė.

Kaip BNS informavo Lietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis, šiuo metu 13 metų mergaitės ieško policija.

„Paieška yra paskelbta“, – sakė policijos atstovas

Jo teigimu, ligoninė apie tyrimui dėl koronaviruso iš globos namų atvežtą ir pabėgusią mergaitę policijai pranešė 21.05 val.

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Policija neteikia duomenų, iš kokių globos namų mergaitė buvo atvežta į ligoninę.

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