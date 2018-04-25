Iš Valensijos ir Tenerifės lietuviams užsakyti keturi lėktuvų reisai

Dėl koronaviruso Ispanijoje įstrigusiems lietuviams užsakyti keturi komerciniai reisai grįžti į Lietuvą – du iš Valensijos ir du iš Tenerifės.
Apie tai antradienį Seime žurnalistams pranešė susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius.
Pasak jo, iš Tenerifės bus galima grįžti trečiadienį, iš Valensijos – ketvirtadienį.
Už šiuos skrydžius reikės keleiviams sumokėti patiems.
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