Ищут возможность поднять вертолет для тушения пожара, договорено о помощи с Латвией

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В Литве ищут возможность поднять в воздух один из вертолетов «Ми-8» ВВС страны для тушения крупного пожара на торфянике в Шилутском районе, договорено, что в случае необходимости на помощь придут латыши, сказала BNS представитель министра обороны.

«Пытаемся поднять и неизвестно, как, но, может, поднимем один из «Ми-8″, а если будет потребность и мы попросим, то на помощь придут латыши», – сказала BNS советник министра обороны по связям с общественностью Вита Раманаускене.

По ее словам, такую возможность министр Раймундас Кароблис обсудил в пятницу с представителями Латвии.

«Если будет потребность, министр договорился, что латыши помогут», – сказала она.

По ее словам, сейчас один из военных вертолетов – Dauphin уже проводит разведку территории пожара.

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