Иск французских потребителей литовской компании

Ассоциация потребителей Франции UFC-Que Choisir предъявила за введение пользователей в заблуждение коллективный иск первому и пока единственному литовскому «единорогу», крупнейшей в Европе интернет-платформе по торговле подержанной одеждой и аксессуарами Vinted, сообщает BNS. Термин «Unicorns» («единорог») в бизнесе введен относительно недавно для компаний-стартапов, достигших за короткий период высокого уровня капитализации с применением при этом прорывных инновационных технологий.
Иск подан в парижский суд 18 мая. В нем ассоциация добивается компенсации платежей, которые платформа недопустимым образом берет с ее членов с 2016 года, сообщает ассоциация на своем сайте.
Об иске UFC-Que Choisir компания Vinted сообщила Центру реестров.
«7 июня 2021 года UFC-Que Choisir предъявила иск, в котором просит компенсировать убытки, предположительно, понесенные из-за вводящей пользователей в заблуждение практики, которую предприятие проводило в жизнь на своем интернет-сайте и в приложении», – говорится в годовом сообщении. Ни UFC-Que Choisir, ни Vinted не указывают сумму иска.
По утверждению ассоциации, в иске она говорит о комиссионном сборе, который Vinted берет с покупателей за каждую заключаемую на платформе сделку. UFC-Que Choisir считает, что этот сбор умело скрыт, так как назван не «комиссионным сбором», а «защитой покупателя», а это, по мнению ассоциации, вводит потребителей в заблуждение.
Как утверждает ассоциация, в заблуждение вводит и то, что Vinted указывает, что этот комиссионный сбор не является обязательным, однако нет никакого флажка, чтобы можно было пометить, что выбирается такая возможность. Нет и никакой функции, которая позволяла бы пользователям отказаться от сбора или отменить его, таким образом, эта плата реально является обязательной.
По мнению ассоциации, из-за такой практики Vinted страдают миллионы людей. Только во Франции платформу посещали 5 млн пользователей в день и более 16 млн – в месяц. Среди самых популярных по посещаемости сайтов и приложений электронной торговли Vinted занимает в этой стране четвертое место.
Ассоциация также подчеркивает, что в Европе у Vinted 37 млн членов, она действует в 13 странах, так что суммы, которые платформа получает от применения этого комиссионного сбора, должны быть огромными.
У Vinted в 2020 году было 20,88 млн евро чистых убытков (на 16% больше, чем в 2019 году), а обусловлены они были инвестициями платформы в активное развитие. Выручка компании увеличилась на 79% до 149,9 млн евро. В этом году предприятие ожидает роста выручки и намерено увеличить команду. Ранее в этом году предприятие привлекло еще 250 млн евро, и в этом раунде инвестиции были оценены в 3,5 млрд евро.
Vinted в 2019 году стала первым в Литве «единорогом» – исключительно успешным стартапом, стоимость которой превышает 1 млрд евро.