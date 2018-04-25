Искусство – это попытка предвидения

– Вы родом из Латвии, ставите спектакли в известных театрах. Для своих постановок выбираете исключительно современную драматургию. По вашему мнению, какова ситуация в современной драматургии, каковы основные ее направления, перспективы?

– Я родилась в Юрмале и много времени провожу в Латвии, но работаю главным образом в Москве. Мои спектакли идут в Театре на Таганке, в Центре имени Мейерхольда, в театре doc., я сняла полнометражный фильм, получивший полтора десятка призов на различных фестивалях, и все мои спектакли, как и фильм, поставлены по современным текстам. В московском Гоголь-центре я поставила спектакль «Персона», в основе которого фильм Ингмара Бергмана, но текст переработан современным драматургом Женей Казачковым.

Пока получается, что я работаю только с современной драматургией. Практически все авторы моих постановок не только мои современники, но и близкие мне люди. Очень удобно. Можно встретиться с драматургом и попросить его что-то дописать, или, наоборот, сократить, или просто посоветоваться. Есть большие современные драматурги, которые пишут о том, что отзывается во мне, о чем я хочу говорить со зрителем и чем хочу поделиться. Драматургия живет современной жизнью, появляются пьесы — отражения нашей сегодняшней жизни, как пьеса «Горка» прекрасного автора Алексея Житковского. Для меня нет жанров, есть сегодняшний день.

Ибсен, Чехов, Горький были в свое время драматургами-новаторами, впрочем, как и Островский. Будет новый день — будут новые пьесы. Главное, чтобы у нас было будущее. Что мы делаем или не делаем для того, чтобы будущее было — это и есть для меня современная драматургия, мой театр.

– Скорее всего, вы не случайно выбрали пьесу Алексея Житковского, эскиз по которой представили на режиссерской лаборатории, проходившей весной в Вильнюсе. Раньше вы уже что-то ставили из его творчества? Чем вас заинтересовала пьеса «Горка», которая в прошлом году получила титул лучшей русской пьесы?

– У меня очень интересные отношения с «Горкой». Я прочла первый раз пьесу, когда во многих театрах России уже началась работа над спектаклями по этому тексту. Я не знала этого автора. Все очень хвалили пьесу, мне ее рекомендовали люди, которым я доверяю. Люблю работать с текстами, в которых главная героиня – женщина. Прочитала. И не поняла всеобщего восторга и отложила текст. Вероятно, было не то время, не то место или сказалось отторжение повального увлечения одним материалом. Не знаю. Но я благодарна весенней Режиссерской лаборатории РДТЛ и лично руководителю театра Ольге Полевиковой, пригласившей меня. Я прочла пьесу еще раз и… влюбилась в нее. С тех пор осмысляю, присваиваю, овеществляю, делаю спектакль. Удивительная пьеса. В ней есть что-то над словами, именно над, а не под, где-то в небе и выше.

– Действительно ли эта пьеса написана в жанре современной комедии? Как вы считаете, какова сейчас современная комедия, отражает ли она сегодняшний день и интересна ли театральным зрителям?

– Аристотель говорил, что комедия – это изображение худших из людей, но не в их пороках, а в их смешных проявлениях. Значит ли, что персонажи «Вишневого сада» или «Чайки» — подлецы, ведь Чехов называл свои драмы комедиями? Давая строгие жанровые определения, мы лишаем себя свободы в творчестве. Нет, это не комедия, это смешно местами, как и все в нашем дне сегодня, местами очень смешно. Местами абсурдно, местами пошло, тупо и глупо, местами трогательно до слез. В современном театре не может быть чистого жанра. Все перемешано. Все жанры и все виды искусства. Как в самой жизни. И это интересно зрителю. Конечно, наш спектакль отражает современность, но не как зеркало. То, что мы создаем, – новая реальность, не документальная, а сконструированная нами, создателями спектакля, на основе того, что мы видим вокруг, и на основе того, каким мы мыслим этот мир в будущем. Искусство — это всегда попытка взглянуть из будущего на день сегодняшний. Если хотите, попытка предвидения.

– В короткой, написанной простым языком пьесе «Горка» затрагивается много актуальных тем, поэтому она подходит для отображения не только современной России. Время и место в пьесе – здесь и сейчас. Когда читаешь текст, то все легко узнается, хотя действие и происходит на Урале. Вы говорили, что не важны ни место действия, ни страна, ни место работы – детский сад, поскольку это определенная система, сохранившаяся не только в России, но и на наших географических широтах – в Литве и Латвии. Изменилось ли ваше мнение после репетиций в РДТЛ? Как вы могли бы прокомментировать этот феномен?

– Время и место действия пьесы действительно не важны. Вы верно заметили — здесь и сейчас. То, что происходит в пьесе, может произойти в любой стране, в любом сообществе, на любом предприятии. Я думала о возможной привязке к реалиям жизни в Вильнюсе. Но во время подбора актеров и первых репетиций стало понятно, что Россия из-за рубежа видится не такой, какая она есть в действительности. Она стала или для кого-то остается мифической страной. Сказкой со знаком плюс или минус в зависимости от изначальных установок и стереотипов. Даже для русских, живущих здесь. Поэтому мы с художником решили оставить место действия – Россия, Сибирь, детский сад «Сибирячок». Далекое станет ближе, близкое станет более понятным через далекое.

– Как вы отбирали актеров для спектакля? Я не видела эскиза, но после прочтения пьесы сформировавшийся у меня образ главной героини Насти полностью совпал с создаваемым образом Юлианы Володько. Ансамбль всех актеров спектакля очень интригует.

– Все артисты на своем месте, я искала через общий отбор и пробу совместной работы на первых репетициях. С кем-то получилось, с кем-то нет. Важно было собрать единомышленников, которым не безразлична судьба нашей совместной работы. Мне кажется, что такой коллектив получился. Все артисты, которые сейчас заняты в «Горке», работают хорошо. Не хочу кого-то выделять особо, процесс идет, у каждого свой путь, но все мы – один организм.

– Вы довольны работой творческой группы – художника, композитора, художника по видеопроекциям? Что самое сложное в подобной работе даже для опытного режиссера?

– Художник спектакля Гедре Бразите. Я благодарна Русскому театру Литвы за знакомство с этим удивительным человеком. Гитис Иванаускас – прекрасный хореограф и мой любимый актер. С композитором и художником по звуку Ольгой Криковой мы очень долго и много работаем вместе на многих проектах. Вместе растем и совершенствуемся. Вся жизнь человека наполнена звуками реальными и теми, которые приходят в фантазиях, у всего и у каждого есть свой ритм, своя мелодия, свое звучание. Услышать, иногда угадать эти звуки и мелодии, затем воспроизвести и собрать их в единую партитуру живого спектакля – основная задача художника по звуку. Ольга художник, мой соавтор. В спектакле очень много музыки и звуков.

— Что бы вы пожелали зрителям «Горки», которые придут на спектакль в надежде найти что-то особенное, узнать что-то новое о своей внутренней жизни, общении с самим собой и о взаимодействии с другими людьми?

– Я всегда желаю зрителям только одного – «хорошего просмотра»! Забудьте о том, что оставили за стенами театра, откройтесь для восприятия, где смешно — смейтесь, где грустно — сочувствуйте или плачьте. Посмотрите в глаза артистам, посмотрите в глаза друг другу. Все, что вокруг нас, это отражение нас самих. Все, что происходит вокруг, происходит с нами.

Беседовала Лаура Пачтаускайте