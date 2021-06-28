Исландия первой в Европе сняла все ограничения из-за COVID-19

Уже с 27 июня жители страны не обязаны соблюдать социальную дистанцию, также отменено обязательное ношение масок и ограничения на собрания.

Въезжающие в страну туристы, которые предъявят сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, будут освобождены от обязательной сдачи теста на коронавирус.