Испанцам частично компенсируют затраты на бензин и дизельное топливо

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Власти Испании решили расширить действие программы компенсации затрат на топливо для водителей. Теперь она распространяется на всех граждан страны.

Ранее правительство Испании пошло на уступки работникам транспортных компаний, которые своими забастовками вынудили власти предложить пакет мер, направленный на помощь сектору грузоперевозок. В частности, им обещали компенсировать 20 центов на каждый купленный литр бензина или дизельного топливо.

Однако, как отметил председатель правительства Педро Санчес, высокие цены на топливо коснулись не только дальнобойщиков, но и обычных водителей. Поэтому эти меры поддержки будут распространяться и на них. Причём 20 центов — этот минимальная сумма компенсации. 15 центов выделяет правительство, а 5 — нефтяная компания. Но при желании нефтяные компании могут компенсировать и больше.