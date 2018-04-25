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Испанцам разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Фото pixabay.com

В субботу в Испании вступили в силу послабления, позволяющие гулять и заниматься спортом на улице. Власти начинают осторожно смягчать меры, принятые в связи с распространением в стране коронавируса.

Почти два месяца испанцам можно было выходить на улицу только по острой необходимости: в магазин за продуктами, погулять с собакой, в аптеку и т.д. Заниматься спортом на свежем воздухе или просто гулять было запрещено. За это могли даже оштрафовать. Но когда тенденция к снижению числа заболевших и смертности стала явной, власти задумались о поэтапной отмене ограничений. Сначала разрешили выходить на работу представителям некоторых профессий и гулять детям младше 14 лет (в сопровождении взрослых). 

Теперь на улицу выпускают и взрослых. Но с некоторыми оговорками. Так, правительство установило временные интервалы для прогулок, разделив испанцев на три категории: детей, взрослых и стариков.

  • С 6:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:00 гулять могут взрослые и подростки (старше 14 лет).
  • С 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00 — время прогулок для пожилых людей (старше 70 лет) и больных, нуждающихся в сопровождении.
  • С 12:00 до 19:00 гуляют дети с родителями.

Что касается занятий споротом на улице, то теперь это разрешено, но только поодиночке и один раз в день. И лишь в пределах своего населённого пункта. Уезжать никуда по-прежнему нельзя.

Прогулки можно совершать вдвоём (если эти два человека постоянно проживают вместе). Уходить дальше 1 километра от своего дома нельзя.

Испанцам разрешат собираться в компании по 10 человек

В ряде регионов Испании введут новые послабления карантинного режима. Людям разрешат собираться в компании не больше 10 человек — как дома, так и на улице.

Такое общение будет доступно лишь жителям провинций, которые перейдут в «первую фазу послаблений». С понедельника, 4 мая, в Испании начинается «нулевая фаза». И только четыре острова уже готовы к нововведению: Ла-Грасиоса, Гомера, Эль-Йерро и Форментера. Через неделю перейти на следующий этап смогут те провинции, в которых ситуация с коронавирусом будет стабильно благополучной. Правительство пока не раскрывает их список.

При этом даже в таких регионах будут действовать ограничения. Например, в компаниях не должны присутствовать пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, подверженные осложнениям COVID-19. Собираться компаниями можно будет только на территории своей провинции. Кроме того, остаются в силе все меры предосторожности, о которых сообщалось неоднократно: тщательное мытьё рук, соблюдение дистанции в два метра, санитарная обработка помещений, использование медицинских масок.

Кроме того, переход в «первую фазу» предполагает изменения правил передвижения на личном транспорте. Сейчас можно перемещаться на своём автомобиле максимум двум людям, живущим вместе. В регионах, перешедших в «первую фазу», можно будет ездить в машине людям, которые вместе не живут, но при следующих условиях: в одном ряду не должны сидеть больше двух человек и все должны быть в масках.

Noticia.ru

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