Испанцев постепенно пересадят из машин на велосипеды

Компании, как государственные, так и частные, должны будут стимулировать своих сотрудников добираться до работы на велосипеде.

При всех жилых домах, офисах, учебных заведениях и торговых центрах появятся современные велопарковки.

Городская инфраструктура будет спланирована таким образом, чтобы можно было комфортно доезжать на велосипеде до любой точки. Для преодоления дальних расстояний планируется подключать общественный транспорт. Для этого все остановки и станции будут оборудовать парковками, где можно будет надолго оставить велосипед.

Рассматривается возможность введения номерных знаков для велосипедов. Также звучат призывы выдавать велосипедистам права.

Для реализации этой стратегии привлекут как государственное, так и частное финансирование. Например, планируется активно привлекать для этого спонсоров.