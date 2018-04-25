Испания 16 июля почтит память жертв коронавируса

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Официальная церемония в память о жертвах эпидемии коронавируса COVID-19 состоится в Испании 16 июля, сообщил премьер Педро Санчес.

«16 июля состоится государственная церемония в память о 27 тысячах соотечественников, которые умерли, и в честь тех, кто боролся на передовой с эпидемией», — сказал Санчес, выступая в конгрессе депутатов. Его слова приводит РИА Новости.

На церемонии будут присутствовать король Фелипе VI, председатель Европейского Совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Давид Сассоли, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Испания – одна из самых пострадавших от пандемии стран, жертвами COVID-19, по официальным данным, стали более 27 тысяч человек.

Десятидневный траур – самый продолжительный в истории демократической Испании – проходил с 27 мая по 5 июня.