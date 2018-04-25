Испания будет штрафовать туристов, прибывающих без теста на коронавирус

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Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что туристы и пассажиры, прибывающие в Испанию без тестирования на COVID-19, могут быть оштрафованы на сумму до 6000 евро.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, все пассажиры, прибывающие из страны или зоны риска, должны пройти диагностический тест на SRA-CoV-2 с отрицательным результатом, проведенный за 72 часа до прибытия в Испанию.

Испания одобрила эту меру, как только Европейская комиссия согласилась ввести ее в Европейском союзе, несмотря на то, что большинство европейских стран уже требуют такого рода мер для въезда на свою территорию.