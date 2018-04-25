Испания ещё может избежать всеобщего домашнего карантина

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В Министерстве здравоохранения Испании считают, что страна ещё может избежать введения тотального домашнего карантина, как это было весной.

Глава ведомства Сальвадор Илья заявил в интервью Telemadrid, что время ещё есть. И если сработают уже принятые меры, то такая изоляция не потребуется. Самые большие надежды министр возлагает на ночной комендантский час и закрытие ряда регионов по периметру.

«Я считаю, что ещё не поздно. Испания уже ввела решительные меры. Такие как ограничение мобильности, массовых встреч и других мероприятий. Если мы будет им следовать и соблюдать все требования, которые вводят автономные сообщества, я уверен, что нам удастся избежать второго домашнего карантина», — заявил он.

Ранее власти Испании отложили решение вопроса о введении домашней изоляции на две-три недели, чтобы посмотреть, как работает режим повышенной готовности.