Испания и Португалия — лучшие страны для удалённой работы

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Портал Kayak проанализировал 111 стран и выбрал те, где лучше всего живётся работникам на удалёнке.

Как сообщает телеграм-канал «Испания», первое место в рейтинге досталось Португалии. А второе заняла Испания. Замкнула тройку лидеров Румыния.

В Испании эксперты отметили большой выбор ресторанов и кафе с Wi-Fi, высокую скорость интернета и множество коворкингов. Кроме того, с некоторых пор Испания свободно выдаёт визы удалённым работникам.

При составлении рейтинга также учитывались такие параметры, как стоимость жизни, качество медицинской помощи, расходы на переезд, социальная поддержка, погода и т.д.