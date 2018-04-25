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Показатели заболеваемости коронавирусом ухудшаются, и Испания может быть включена в список стран, сильно затронутых коронавирусом, поэтому путешественникам следует взвесить все риски, так как, вполне возможно, что после возвращения из этой страны придется самоизолироваться, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.

«Если тенденции не поменяются, уже в эту пятницу Испания будет включена в список стран, по возвращении из которых обязательна самоизоляция на 14 дней», — говорится в сообщении.

Сейчас в список стран, сильно затронутых коронавирусом, включаются государства, в которых заболеваемость превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей в течение последних 14 дней.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, показатель заболеваемости в Испании в последние дни стремительно рос и 22 июля достиг 29,1.

Этот список обновляется каждую пятницу.

Его можно найти на сайте Минздрава.