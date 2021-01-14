Испания не согласовала присоединение Гибралтара к Шенгену

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Портал SchengenVisaInfo.com сообщает, что Испания и Гибралтар не успели договориться о вхождении последнего в зону Шенгена до Brexit.

Стороны планировали решить этот вопрос до 1 января 2021 года, даты официального выхода из Евросоюза Великобритании, заморской территорией которой является Гибралтар. Однако соглашения не удалось достичь из-за разногласий в вопросе о том, кто будет осуществлять пограничный контроль при въезде в Гибралтар. Официальный Мадрид полагает, что контролировать въезд должна Испания, тогда как власти Гибралтара с этим не согласны. Испания объясняет своё несогласие тем, что контроль за шенгенской границей не может оказаться у подданых Великобритании, никогда не являвшейся частью Шенгена.

Напомним, ранее Испания предложила Гибралтару войти в Шенгенскую зону, чтобы облегчить людям перемещение между территориями.