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TOP,Сегодня в мире

Испания платит самый большой штраф в своей истории в ЕС

Фото pixabay.com

Государство уже выделило 32,7 млн евро за нарушение директивы ЕС 29 лет назад.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в июле 2018 года на Испанию был наложен штраф за недостаточную очистку городских сточных вод в нескольких городских агломерациях. Этот факт предусматривал фиксированный штраф и полугодовые штрафы в течение всего периода нарушения норм ЕС, что уже привело к самой большой санкции — 32,7 млн евро, которую страна имела в своей истории. Но в то время, когда этот приговор был вынесен, девять агломераций, в которых проживают 379 000 человек, продолжали сливать свои сточные воды без надлежащей очистки. Правительство Испании заверило, что планирует провести 86 очистных работ на сумму 447 млн до 2023 года. Цель: избежать введения более многомиллионных санкций.

Экологические нарушения приводят к санкциям, наложенным Европейским судом. В рамках этих нарушений проблемы с водой занимают очень видное место. В настоящее время в отношении Испании открыты пять европейских процессов в связи с отсутствием или плохим обеспечением очистки городских вод.

Впервые Испания была оштрафована на 9 млн евро Европейским судом в 2003 году за плохое качество воды во внутренних водах (озера, реки, колодцы).

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Самой наказанной страной является Греция, на которую было наложено 10 штрафов. Испания и Италия занимают второе место с пятью многомиллионными санкциями. На третьем месте — Франция и Португалия с тремя штрафами каждая.

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