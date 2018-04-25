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Испания подтверждает 999 случаев заражения коронавирусом

Фото pixabay.com

9 марта испанские власти подтвердили до 999 случаев заражения коронавирусом, большинство зараженных находится в Сообществе Мадрида (469) и в Стране Басков (149). Министерство здравоохранение сообщило о 26 умерших.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, правительство Педро Санчеса готовит «Шоковый план» с целью борьбы с эпидемией Covid-19 в стране.

Педро Санчес, возглавив новую комиссию по мониторингу коронавируса, потребовал, чтобы все граждане строго следовали рекомендациям, предписанным в автономных сообществах. Глава государства подчеркнул, что в Испании имеется надежная система здравоохранения с превосходными специалистами.

Министерство здравоохранения Испании назвало сообщества с наибольшим количеством зараженных людей: Мадрид (469), Страна Басков (149), Риоха (81), Каталония (75), Андалусия (54), Валенсия (37), Кастилия-Ла-Манча (26 ), Кастилия и Леон (23) и Канарские острова (22), а также Арагона (13), Кантабрия (12), Балеарские острова (11), Астурия (7), Эстремадура (7), Галисия (6), Мурсия (4) и Наварра (3).

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