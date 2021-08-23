Испания поможет США с приемом беженцев из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и премьер-министр Испании Педро Санчес договорились, что две военные базы на юге Испании могут быть использованы для приема афганцев, работавших на правительство США, сообщает Reuters.

Байден и Санчес согласились, что базы Морон-де-ла-Фронтера под Севильей и Рота под Кадисом могут быть использованы для беженцев из Афганистана до тех пор, пока не будет организовано их перемещение в другие страны.

В субботу, 21 августа, в испанский центр ЕС на военной базе под Мадридом прибыл самолет со 110 афганскими беженцами и их семьями, включая 36 человек, работавших на американскую администрацию в Афганистане.