Испания последней из стран НАТО проголосовала за членство Северной Македонии

Последняя страна НАТО Испания одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в сообщество, говорится на сайте органа. Решение принял Сенат.

Сенаторы голосовали дистанционно. В зале заседания присутствовали только 5 членов Сената и работники органа. 243 законодателя проголосовали «за», 21 воздержался.

Вопрос одобрения протокола о присоединении Северной Македонии был единственным в повестке дня, а вся сессия длилась 2,5 минуты.