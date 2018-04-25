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Испания последней из стран НАТО проголосовала за членство Северной Македонии

Автор: Senior Master Sgt. Adrian Cadiz — Secretary of defense visits NATO, Общественное достояние, Ссылка

Последняя страна НАТО Испания одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в сообщество, говорится на сайте органа. Решение принял Сенат.

Сенаторы голосовали дистанционно. В зале заседания присутствовали только 5 членов Сената и работники органа. 243 законодателя проголосовали «за», 21 воздержался.

Вопрос одобрения протокола о присоединении Северной Македонии был единственным в повестке дня, а вся сессия длилась 2,5 минуты.

belta.by

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