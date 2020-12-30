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Испания поставила ультиматум Великобритании

Фото из открытых источников

Испания предъявила Соединенному Королевству ультиматум: если за оставшееся до Нового года время не удастся заключить соглашение о торговле и границе, то с 1 января граница с Гибралтаром будет рассматриваться как обычная внешняя граница Евросоюза.

Любое упоминание Гибралтара было исключено из временного соглашения между Евросоюзом и Великобританией, достигнутого 24 декабря, сообщает Euronews. Таким образом эта британская территория на Пиренейском полуострове может испытать на себе так называемый «жёсткий брексит» после того как Британия окончательно выйдет из правового пространства ЕС и Единого экономического пространства. Для жителей Гибралтара это означает тотальные проверки документов на пропускном пункте и, как следствие, – автомобильные пробки.

В случае жёсткого «брексита» около 200 грузовых фур, которые ежедневно пересекают границу Испании со стороны Гибралтара должны будут проходить фитосанитарный контроль. Границу гибралтарцы смогут пересечь только при наличии заграничного паспорта и медицинской страховки, так как испанское социальное страхование больше на них распространятся не будет. Возникнет граница и в воздухе, так как Гибралтар больше не будет входить в общую авиационную зону Европы.

Основным препятствием на пути к соглашению, похоже, является контроль пассажиров в порту и аэропорту Гибралтара. Испания настаивает на том, чтобы он остался в ведении европейского пограничного агентства Frontex, которое здесь подчиняется непосредственно испанским властям.

Noticia.ru

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