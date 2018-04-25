Испания простится с 28 тысячами жертв коронавируса

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В Испании в четверг пройдет церемония прощания со всеми 28 тысячами жертв коронавируса. В течение нескольких месяцев с момента объявления карантина в пиренейском королевстве умерших хоронили в упрощенном порядке, без присутствия родственников. И вот теперь они смогут оплакать своих близких.

Как отмечают местные СМИ, подобная церемония не имеет прецедентов. Никогда прежде в Испании не прощались разом с таким больших количеством умерших. А такое количество высоких гостей собиралось только на государственных похоронах, сообщает «РГ».

В мероприятии, которое будет транслироваться по телевидению на всю страну, примут участие король Испании Филипп VI, все члены правительства, главы регионов, парламентарии, а также международные деятели, такие как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Давид Сассоли, гендир ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие. Всего на площади перед Королевским дворцом в Мадриде соберется порядка 400 гостей. Примечательно, что более половины из них будут простые люди, перенесшие болезнь или потерявшие близкого человека из-за эпидемии, военные и стражи порядка, врачи и продавцы, представители тех служб и организаций, что не прекращали свою работу даже во время пандемии.

Из всех испанских партий на церемонии прощания не будет только представителей правой VOX. Они отказались принимать в ней участие, поскольку считают, что жертв коронавируса гораздо больше, чем по официальной статистике, и они тоже нуждаются в последних почестях.

Ранее в Испании прошёл самый долгий в демократической истории страны траур в память о жертвах коронавируса. Траур длился десять дней. В течение этого времени все флаги на государственных зданиях и кораблях ВМС были приспущены.