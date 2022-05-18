Испания собирается удвоить военные расходы

Фото Ministerio de Defensa

Испания возьмет на себя обязательство перед НАТО удвоить свои оборонные расходы, чтобы довести их до 2% ВВП не позднее 2030 года. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

Председатель правительства королевства Педро Санчес ранее обещал, что страна достигнет данной цели, однако не уточнял, когда именно это может произойти. По версии издания, во время намеченного на июнь саммита НАТО в Мадриде власти Испании объявят об этом официально.

Согласно расчетам правительства, обозначенная цель будет достигнута не позднее 2030 года, хотя может быть и раньше — в 2028 или 2029 году — в зависимости от динамики ВВП.

В прошлом году на оборонные расходы Испании пришлось 12,2 млрд евро, то есть чуть более 1% ВВП.