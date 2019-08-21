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Испания согласилась принять судно с мигрантами

Фото pixbay.com

Премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился принять судно неправительственной организации Open Arms с более чем сотней мигрантов на борту, находящееся в районе итальянского острова Лампедуза, сообщается на сайте правительства страны.

Судну предложили пристать в порту Альхесирас, сообщает «Интерфакс». Решение принято из-за чрезвычайной ситуации на борту судна.

«Непонятное решение итальянских властей, и, в частности, министра внутренних дел Маттео Сальвини, закрыть все свои порты, а также трудности, с которыми сталкиваются другие страны Центрального Средиземноморья, заставили Испанию вновь взять на себя лидерство в этой кризисной ситуации», — говорится в сообщении.

Испанские порты не являются «ни самыми близкими, ни самыми безопасными» для судна, однако «сейчас Испания — единственная страна, которая готова принять» его, напомнило правительство страны.

Кроме того, испанское правительство заявило о необходимости найти «европейское решение проблем миграции».

Ситуация с судном Open Arms должна послужить стимулом для «европейской семьи», если она хочет продолжить придерживаться ценностей прогресса и гуманизма, которые «способствовали ее созданию и укрепили ее этическое лидерство в мире», подчеркивается в сообщении.

Судно испанской неправительственной организации находилось недалеко от итальянского острова Лампедуза в течение двух недель. Высадка 147 мигрантов на берег оказалась невозможной из-за запрета итальянских властей.

В минувшую пятницу официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Ванесса Мок заявила, что ЕК приветствует согласие шести стран ЕС — Франции, Люксембурга, Германии, Португалии, Румынии и Испании — принять мигрантов, находящихся в Средиземном море на борту судна Open Arms, но предстоит еще решить вопрос об их высадке. В Еврокомиссии, по словам Мок, готовы оказать логистическую и финансовую поддержку через соответствующие европейские агентства.

Другая представитель ЕК Тове Эрнст в ответ на дополнительные вопросы пояснила: «В компетенцию комиссии не входит разрешение на высадку. То, что делаем мы, — это обеспечиваем сотрудничество с государствами-членами, чтобы найти решение по распределению мигрантов после их высадки. И это позволяет создать условия, которые дадут государствам-членам возможность согласиться на высадку из корабля».

NEWSru.com

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