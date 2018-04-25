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Испания ужесточает условия карантина

Фото pixabay.com

Правительство Испании ужесточает условия карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на испанские СМИ, с 30 марта по 9 апреля работникам многих учреждений следует оставаться дома, при этом их заработная плата будет сохранена. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

С помощью этой меры власти Испании хотят максимально ограничить перемещения граждан и сдержать распространение COVID-19.

В указе о введении режима общенационального карантина был перечислен список видов деятельности, которые могут оставаться в рабочем состоянии. Функционировать позволено розничным магазинам продуктов питания, товаров первой необходимости, аптекам, новостным агентствам, магазинам канцтоваров, заправочным станциям, компаниям телекоммуникационных служб, почтовым отделениям, химчисткам, прачечным.

«Испания переживает самые тяжелые моменты, самые грустные и горькие. Вирус наносит по нам беспощадные удары. И когда сражение становится наиболее ожесточенным, когда гребень волны становится все ближе, не время терять бдительность, а время усилить борьбу», — заявил Педро Санчес.

Число инфицированных в стране превысило 72 000 человек, скончались 5690.

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